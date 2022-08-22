American Thinker: Байден привел США к "чудовищной" катастрофе во внешней политике

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден из-за своей эгоцентричности привел страну к "чудовищной" внешнеполитической катастрофе, заявил в статье для American Thinker обозреватель Джек Макферрин.

По его оценке, американский лидер совершенно не прислушивается к мнению профессионалов, что оборачивается огромным ущербом стратегическим интересам и репутации государства.

В качестве примера Макферрин привел вывод американских войск из Афганистана, против которого выступали многие эксперты.

"Решения главы США касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Том Энгельгардт выразил мнение, что "дряхлеющий" Джо Байден олицетворяет упадок страны, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну".

Напомним, президент США вновь попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на церемонии подписания нового закона в Белом доме. Обменявшись рукопожатием с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк), Байден через несколько секунд вновь протянул ему ладонь, но последний в этот момент уже отвернулся в другую сторону.