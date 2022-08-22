Бизнес просит сделать исключение в запрете на въезд для большегрузов из ЕС, везущих продукты и лекарства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Европейские фуры с товарами с 1 октября попадают под запрет – большинству из них будет нельзя пересекать российскую границу.

Это ответная мера на санкции ЕС, которые в апреле закрыли границы для отечественных большегрузов. В итоге российский бизнес должен организовывать новые логистические цепочки, перегружая товар на границе или перецеплять прицепы. Это сложно, высок риск порчи товаров, боя и, как следствие, увеличивающихся трат, которые по итогу лягут на плечи потребителя.

Российские производители и продавцы обратились в Минсельхоз и к вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой сделать исключение для некоторого транспорта. Речь идет о европейских фурах с молочной, пищевой, медицинской и фармацевтической продукцией, алкоголем и другими товарами. Их предлагают вычеркнуть из запретного списка и разрешить въезжать в страну как раньше.

Минсельхоз и Минпромторг отреагировали на предложение и уже готовят список товаров, с которыми фуры из ЕС смогут въезжать в Россию, избегая запрета. Об этом «Известиям» рассказал источник в правительстве.

Ранее в России предложили ввести лимит на покупку дизтоплива для иностранных перевозчиков. Он составит 50 литров. Тем, кто превысит норму, похоже, придется раскошелиться: с них предложили брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими, — они в полтора раза выше российских, передает телеканал "360".

Тем временем в России второй месяц подряд фиксируется дефляция. В июле она ускорилась до 0,39% после 0,35% в июне, следует из данных Росстата.

Рост цен в годовом выражении замедлился в июле с 15,9% до 15,1%. Индекс потребительских цен по сравнению с июнем составил 99,61%, с декабрем прошлого года – 110,98%, сообщает ФАН.