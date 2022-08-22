Рябков призвал не допускать эскалации, способной привести к столкновению ядерных держав Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о ситуации в мире, которая становится все напряженнее. Как отметил дипломат, политика НАТО может привести к столкновению ядерных держав.

Курс Североатлантического альянса, которого западные страны придерживаются уже несколько десятилетий, несет в себе большие риски для всего мира и подпитывает эскалацию конфликта. Не исключено, что подобное противостояние может вылиться в реальное военное столкновение.

- Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий"...с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным, — сказал дипломат.

Сергей Рябков подчеркнул, что если ситуация не переменится, то все происходящее в мире может привести к самому плохому сценарию.

- Вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями, - сказал дипломат «Известиям».

Он ответил, что нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить подобное развитие событий.

На эту же тему не раз высказывался глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он также подчеркивал, что в современных турбулентных условиях ядерные риски нельзя недооценивать и не стоит искусственно их «раздувать».

Запад развязал против России гибридную войну и балансирует на грани открытого вооружённого конфликта с Москвой, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Аналогичные шаги США пытаются предпринимать и в отношении Китая, передает RT.

Тем временем, Россия будет уходить от «токсичных» доллара и евро в инвестиционных и торгово-экономических связях с партнерами. Причиной этому стало усиливающееся давление стран Запада, сообщает телеканал "360".