Россиянам разрешили подавать документы в суд в онлайн-формате

Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении населению страны возможности подавать документы в суд в дистанционной форме. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, которое выступило автором данной инициативы.

Согласно постановлению, россияне могут оформить заявление через систему ГАС "Правосудие" из дома, либо посредством обращения в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

По оценке авторов законопроекта, это позволит уменьшить издержки граждан при подаче документов в суд.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о решении бессрочно продлить программу льготного кредитования "Сельская ипотека" по ставке 3%.

Напомним, предельная сумма туристического кешбэка при бронировании отелей и санаториев на Дальнем Востоке увеличится с 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.