Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 6:28

Росавиация продлила ограничение полетов на юге России до 29 августа 2022 года

Российским авиакомпаниям советуют продолжить перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Ограничение полетов гражданских самолетов на юге России вновь продляется

Ограничение полетов гражданских самолетов на юге России вновь продляется

Фото: Александр ГЛУЗ

Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России до 29 августа текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 29 августа 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Воронеж, Курск, Липецк, Белгород, Брянск, и Элиста.

Российским авиакомпаниям также советуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам при помощи аэропортов Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, а также Ставрополя и Москвы.

Напомним, Росавиация заявила о закрытии части воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля текущего года. Позже неоднократно принимались решения о продлении режима временного ограничения полетов.