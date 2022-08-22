Экс-посол Украины в Германии считает, что его преемник должен быть "неудобным" для Берлина

Украинский дипломат считает, что Германия обязана активно помогать Украине и деньгами, и оружием Фото: REUTERS

Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который оставил дипломатический пост из-за многочисленных скандалов, призвал своего преемника быть "неудобным" для немецких властей.

Также Мельник считает, что новый украинский посол в Германии должен использовать жесткую риторику, чтобы добиться своего. Только так, по его мнению, можно добиться увеличения объемов военной и финансовой помощи Берлина Киеву.

""Если бы я в последние, очень драматические, месяцы оставался бы в Берлине тихим и вежливым, то, возможно, никогда в той мере, в какой это происходило в первые месяцы после начала спецоперации РФ на Украине, не было бы этой мощной дискуссии о поставках германского оружия на Украину", - сообщил Мельник в интервью DPA.

Ранее власти Украины публично пожаловались на то, что Германия якобы блокируют предоставление Киеву нового масштабного транша финансовой помощи от Евросоюза.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что ФРГ "занимается саботажем" и призвали немецких чиновников как можно скорее изменить свое решение. В противном случае отношениям Украины и Германии может быть нанесен серьезный урон, уточняют в офисе Зеленского. Мельник также заявлял о том, что власти ФРГ всячески пытаются блокировать выделение Украине дополнительных финансовых траншей.