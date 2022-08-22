В США недовольны тем, как Россия осваивает Арктику

Американские журналисты считают, что Россия не имеет никакого права на "военное освоение" Арктики Фото: REUTERS

Научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета (влиятельный американский аналитический центр Дайан Фрэнси считает, что Россия "слишком активно осваивает Арктику" и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. Такое мнение Фрэнси высказала в своей колонке для американского издания The Hill.

«За 20 лет существования [Арктического] совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», — отметила обозреватель из США.

По ее мнению, Вашингтону необходимо дать жесткий ответ на действия Москвы и продемонстрировать, что США не допустят попыток России "агрессивно осваивать" арктические территории.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину страны, согласно которым Москва активизирует свою деятельность в Арктике.

В данном документе говорится о том, что Арктика является одним из "районов защиты национальных интересов" России. Арктические территории, как сказано в подписанной Путиным доктрине, относятся к зонам, которые непосредственно связаны с развитием российского государства и защитой его суверенитета.