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Политика22 августа 2022 7:03

В США недовольны тем, как Россия осваивает Арктику

Обозреватель The Hill считает, что Россия предъявила «возмутительные претензии» на Арктику
Александр КИСЛОВ
Американские журналисты считают, что Россия не имеет никакого права на "военное освоение" Арктики

Американские журналисты считают, что Россия не имеет никакого права на "военное освоение" Арктики

Фото: REUTERS

Научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета (влиятельный американский аналитический центр Дайан Фрэнси считает, что Россия "слишком активно осваивает Арктику" и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. Такое мнение Фрэнси высказала в своей колонке для американского издания The Hill.

«За 20 лет существования [Арктического] совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», — отметила обозреватель из США.

По ее мнению, Вашингтону необходимо дать жесткий ответ на действия Москвы и продемонстрировать, что США не допустят попыток России "агрессивно осваивать" арктические территории.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину страны, согласно которым Москва активизирует свою деятельность в Арктике.

В данном документе говорится о том, что Арктика является одним из "районов защиты национальных интересов" России. Арктические территории, как сказано в подписанной Путиным доктрине, относятся к зонам, которые непосредственно связаны с развитием российского государства и защитой его суверенитета.