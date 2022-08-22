Ростуризм обсуждает строительство в Дагестане курорта уровня Сочи

В Дагестане планируют создать курорт, сопоставимый по масштабам с Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Ростуризм прорабатывает создание новой крупной курортной зоны на побережье Каспийского моря в Дагестане, которая будет по масштабу сопоставима с курортом в Сочи. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Информацию об обсуждении соответствующего проекта подтвердили в ведомстве. Представитель агентства отметил, что в Дагестане существуют благоприятные условия для пляжного отдыха, в том числе: широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду и длинный теплый сезон.

По словам собеседника издания, строительство курортной зоны поможет разгрузить инфраструктуру других российских туристических зон, которые зачастую перегружены, когда фиксируется массовый наплыв отдыхающих.

Как ранее писал сайт KP.RU, новый осенний этап акции туристического кешбэка стартует 25 августа 2022 года. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 12 августа, на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске.

Получается, что поехать в путешествие на условиях акции можно будет с 1 октября по 25 декабря 2022 года. Таким образом, за отдых в сентябре, то есть в бархатный сезон, компенсацию от государства отпускники не получат. Как и за поездки в новогодние каникулы.