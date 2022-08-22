Синоптик Синенков назвал причины пожаров в России Фото: кадр с видео

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков назвал причины пожаров в России. По словам синоптика, в 90% случаев виноваты сами люди.

Причиной возгорания становится их безответственное поведение. А дальше все зависит от обстоятельств. Если погодные условия благоприятные, то огонь может распространиться очень стремительно.

- Наиболее благоприятными условиями для возникновения и развития пожаров является длительный период отсутствия осадков и высокие температуры, — рассказал синоптик RT.

Из-за засухи, которая сейчас стоит в центральной части страны, начинается засуха. Растения и почва пересыхают и достаточно одной неаккуратно брошенной сигареты или спички, чтобы случился пожар.

Сухая погода продержится всю неделю, то есть, почти до конца августа.

- Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться, — заключил синоптик.

В Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности продлили до 22 августа из-за чрезвычайной пожароопасности, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В понедельник ожидается до 30 градусов. Во вторник и среду будет 32 градуса, в центре города может прогреться даже до 33 градусов. И к концу недели опять небольшое понижение, но все равно будет 27...30 градусов, - сказал "Москве 24" заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.