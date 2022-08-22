ФСБ России задержала смертника ИГИЛ*, который планировал теракт в Индии

ФСБ РФ задержала смертника ИГИЛ* Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала участника запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*, который планировал теракт в Индии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 22 августа 2022 года.

Сотрудники силовых структур выяснили, что смертник планировал самоподрыв с целью убийства одного из представителей индийских властей.

Террорист – уроженец Центральной Азии. Он был завербован одним из главарей ИГИЛ* во время посещения Турции.

"После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, сотрудниками ФСБ России в Красноярске, Москве, Новосибирске пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году), задержаны восемь человек. Все они оказались выходцами из стран Центральной Азии.

* Запрещенная в России террористическая организация