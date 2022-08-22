Депутат Госдумы Морозов заявил об открытости России к переговорам с Украиной

Переговоры между Украиной и Россией ранее практически прекратились, но в Москве говорят о готовности возобноить диалог Фото: REUTERS

Россия открыта к переговорам с Украиной "на известных условиях", но вести их на условиях Киева в РФ не намерены. Об этом сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

"Россия открыта к переговорам в любой момент на известных условиях. Киев об этом знает. Но условий со стороны Киева мы не потерпим и преступников будем судить", - цитирует российского парламентария РИА Новости.

По словам Морозова, если украинский президент Владимир Зеленский желает заключить мир с Россией, то он должен быть готов к тому, что данное соглашение (которое ему придется подписывать) будет полностью основываться на условиях Москвы, Киеву так или иначе придется с этим смириться.

Ранее в российском МИДе сообщили, что Киев из-за советов западных кураторов решил выйти из переговорного процесса с Москвой. По информации внешнеполитического ведомства РФ, в настоящее время диалог между Россией и Украиной ведется лишь по темам обмена пленными и другим гуманитарным вопросам, политические вопросы в ходе переговорного процесса в настоящее время в принципе не обсуждаются.

В МИД Украины и вовсе заявляют, что никаких переговоров с Россией вести не собираются до окончания спецоперации, которая, по версии Киева, должна завершиться поражением ВС РФ.