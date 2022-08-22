Корпорация BBC запретила показывать свои сериалы в России

BBC решила оставить россиян без своих сериалов Фото: Олег УКЛАДОВ

Британская телевещательная корпорация BBC отозвала лицензию на свой контент в России, тем самым запретив показывать целый ряд сериалов. Об этом сообщает РБК.

Например, на "Кинопоиске", уже недоступны такие сериалы от BBC, как "Война и мир", "Гордость и предубеждение", "Мисс Марпл" и "Улица потрошителя".

Однако все еще имеется в доступе некоторый контент корпорации, в том числе "Доктора Кто", "Мерлин" и "Пустая корона".

Как ранее писал сайт KP.RU, сразу несколько старых западных фильмов и сериалов пропали из российских кинотеатров. Так, на "Кинопоиске" оказались недоступными фильмы "Властелин колец", "Маска", "1+1" и "Маска", а также сериалы "Друзья" и "Клон". Причем, это еще не полный список.

В компании уточнили, что это связано с трудностями при продлении договоров с западными партнерами, особенно теми, кто объявил об уходе из России.