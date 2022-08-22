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Звезды22 августа 2022 8:14

Хаматова заявила о готовности стать таксистом или доставщиком еды в Латвии

Сбежавшая из РФ актриса заявила, что столкнулась с безденежьем в Прибалтике
Александр КИСЛОВ
Актриса Чулпан Хаматова сейчас постоянно проживает в Латвии и заявляет, что возвращаться в РФ не собирается

Актриса Чулпан Хаматова сейчас постоянно проживает в Латвии и заявляет, что возвращаться в РФ не собирается

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская актриса Чулпан Хаматова рассказала, что после отъезда из РФ в Латвию ее уровень жизни стал гораздо ниже, она готова взяться буквально за любую работу.

«Дети пошли в школу, даже есть ощущение, что, может, хватит сил жить дальше. Я была готова на все — стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену», — сообщила артистка в эфире шоу «Детский недетский вопрос» на YouTube.

Сразу после переезда Хаматова, по ее собственным словам, столкнулась с массой проблем. В частности, она не могла пользоваться российскими банковскими картами, поэтому финансовую помощь ей оказывали друзья и знакомые.

Ранее Хаматова пожаловалась на то, что участия в крупных кинопроектов в Латвии ей не предлагают. В связи с этим российская актриса понимает, что ее жизнь в прибалтийской стране будет крайне скромной.

Хаматова признается, что теперь ей приходится во многом отказывать себе. Она переживает, что подобное положение вещей может продлиться довольно долгое время и радуется, что в нее уже есть недвижимость (небольшой дом) в Латвии, поэтому тратить деньги на аренду жилья ей не приходится.