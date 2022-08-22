В США заявили, что Россия вернет Аляску, когда "ад замерзнет"

В США не верят, что Аляска может вернуться в состав России Фото: REUTERS

Крайне маловероятно, что у России получится вернуть Аляску, говорится в статье американской журналистки Дайан Фрэнсис для издания The Hill.

Она обратила внимание, что Россия в последнее время стала уделять больше внимания Арктике, что способствует укреплению российской стороны в регионе.

Но несмотря на все усилия Аляска не вернется в состав России, уверена Фрэнсис.

"Это произойдет, когда ад замерзнет", - утверждает журналистка.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты выразили мнение, что Россия готовится совершить контрудар на санкции со стороны США, из-за чего Вашингтон рискует лишиться Аляски, о чем намекнул спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По оценке китайских обозревателей, отношения между двумя государствами "накалились до предела". В КНР убеждены, что Соединенные Штаты стремятся “довести Россию до банкротства и разрушить ее экономику”.