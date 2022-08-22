В России 22 августа 2022 выявлен 33 061 случай заражения коронавирусом

Свыше 33 тысяч россиян заразились коронавирусом за прошедшие сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки на территории России медики выявили 33 061 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в РФ зафиксировали 19 150 404 случая заражения. Об этом в четверг, 22 августа 2022 года, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых инфицированных за сутки зарегистрировали в Москве (5172), Санкт-Петербурге (4410), а также в Подмосковье (1980). Также сообщается, что госпитализированы 1704 пациента.

От инфекции или осложнений после нее умерли еще 57 россиян, а общее число летальных исходов из-за заболевания в стране достигло 383 617. За сутки выздоровел еще 22 281 житель России, в общей сложности - 18 306 867 человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, пик заболеваемости коронавирусом в России в 2022 году может наступить в ближайшие две недели. Это следует из прогноза главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.