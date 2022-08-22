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Политика22 августа 2022 9:20

Патрушев заявил, что США готовы развернуть стратегические силы у Корейского полуострова в ответ на ядерные испытания КНДР

Секретарь Совбеза РФ предупредил о возможно обострении ситуации на Корейском полуострове
Александр КИСЛОВ
Николай Патрушев выступил с громким заявлением по поводу возможного ответа США на испытания атомного оружия КНДР

Николай Патрушев выступил с громким заявлением по поводу возможного ответа США на испытания атомного оружия КНДР

Фото: ТАСС

США намерены развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, если Северная Корея проведет новые испытания атомного оружия. С соответствующим заявлением выступил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

"В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе", - цитирует Патрушева РИА Новости.

По словам секретаря Совбеза РФ, вероятность подобного развития событий в настоящий момент расценивает как довольно высокая.

Ранее КНДР публично сообщила о готовности применить ядерное оружие в случае военной конфронтации с Южной Кореей.

При этом северокорейские власти отметили, что данное заявление не следует расценивать как прямую угрозу, КНДР намерена лишь защищать суверенитет своей страны и готово применить для этого все имеющиеся в ее распоряжении военные ресурсы (включая ядерный арсенал).