Патрушев заявил, что США готовы развернуть стратегические силы у Корейского полуострова в ответ на ядерные испытания КНДР

Николай Патрушев выступил с громким заявлением по поводу возможного ответа США на испытания атомного оружия КНДР Фото: ТАСС

США намерены развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, если Северная Корея проведет новые испытания атомного оружия. С соответствующим заявлением выступил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

"В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе", - цитирует Патрушева РИА Новости.

По словам секретаря Совбеза РФ, вероятность подобного развития событий в настоящий момент расценивает как довольно высокая.

Ранее КНДР публично сообщила о готовности применить ядерное оружие в случае военной конфронтации с Южной Кореей.

При этом северокорейские власти отметили, что данное заявление не следует расценивать как прямую угрозу, КНДР намерена лишь защищать суверенитет своей страны и готово применить для этого все имеющиеся в ее распоряжении военные ресурсы (включая ядерный арсенал).