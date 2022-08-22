Федун покидает пост президента московского "Спартака"

Леонид Федун сообщил об уходе с поста руководителя московского "Спартака", участвовать в управлении клубом он не будет Фото: ТАСС

Российский бизнесмен Леонид Федун покидает пост президента московского футбольного «Спартака». Участвовать в управлении столичным клубом предприниматель больше не будет.

«Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие Клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать", — сообщает пресс-служба нефтяной компании "Лукойл", получившей единоличный контроль над "Спартаком".

Также, как сообщает "КП-Спорт", Федун выходит из состава акционеров московского клуба.

Федун занимал должность президента московского футбольного "Спартака" с 2002 года, когда он приобрел существенную долю акций столичного клуба.

С момента прихода Федуна в клуб, "Спартак" по одному разу стал чемпионом России по футболу, обладателем Кубка России и Суперкубка России, шесть раз завоёвывал серебряные и один раз бронзовые медали чемпионата России по футболу, четырежды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.