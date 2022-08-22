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Здоровье22 августа 2022 9:36

Количество пациентов, госпитализируемых с COVID-19, выросло в два раза на Ставрополье

Еще пару месяцев назад не набиралось и двух десятков человек в день
Источник:kp.ru
На Ставрополье выросло число госпитализаций с коронавирусом

На Ставрополье выросло число госпитализаций с коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае с ухудшением эпидемиологической обстановки поднялся уровень суточной госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние недели врачи стали принимать в два раза больше местных жителей в стационар. Об этом сообщает NewsTracker.

После выходных в регионе выявили всего 64 новых случая заражения коронавирусом, большинство из них - дети разных возрастов. При этом за день госпитализировали 49 человек. Это в два раза больше показателей предыдущих недель, когда в больницы попадали 20-30 ставропольцев.

Поэтому властям пришлось еще раз расширить коечный фонд до почти 400 мест. Как рассказали в региональном Минздраве, в случае необходимости за три дня медики смогут развернуть в два раза больше коек, увеличив фонд до 1027 мест.

За сутки полностью выздоровели 306 человек, летальных случаев от коронавируса не зафиксировали.