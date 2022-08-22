Предприниматель Хурин заявил о резком подорожании металлолома в Ростове

В Ростове выросли цены на металлолом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трудности с импортом и экспортом повлияли на стоимость металлолома. Например, в Ростове-на-Дону медь подорожала на 20% с начала года. Об этом изданию RostovGazeta рассказал предприниматель Иван Хурин.

Эксперт пояснил, что из-за санкций запасы цветного метала в Европе сократились больше, чем в два раза, также теперь есть сложности с поставками. В связи с этим металлоприемные предприятия донской столицы выставляют другие цены.

- У нас выросла стоимость энергоносителей, соответственно, дороже стала переработка. Некому продавать, потому что многие крупные компании ушли с рынка из-за санкций, - объяснил Иван Хурин.

Сейчас за черный металл просят около 20 рублей за 1 кг, а цены на медь варьируются от 22 до 27 рублей. Медь стала более дорогой из-за возросшего спроса.