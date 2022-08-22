Лолита и Агутин назвали непрофессиональной фальшивкой творчество "Ласкового мая"

Композитор Сергей Кузнецов (слева) и группа "Ласковый май". Фото: shatunov.com

Поп-исполнители Лолита Милявская и Леонид Агутин подвергли критике творчество группы "Ласковый май". Об этом сообщает teleprogramma.pro со ссылкой на документальный фильм ТВЦ "Ласковый май и Юра Шатунов. Лекарство для страны".

Так, Лолита призналось, что песни в исполнении Юры Шатунова сразу не понравились, причем она в этом мнении была не одинока.

"Да мы все плевались. Два притопа — три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая", - утверждает Милявская.

Творчество "Ласкового мая" считает непрофессиональным и другой представитель российского шоу-бизнеса – Леонид Агутин.

"Большинство людей хочет услышать именно такую песню, но профессиональные люди таких песен не делают", - заявил артист.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский композитор и поэт Сергей Кузнецов, написавший знаменитый хит "Белые розы", рассказал, что песня на самом деле повествует совсем не о цветах.

"Эта песня не о цветах. Белые розы здесь не при чем. Это о брошенных людях, о брошенных душах", - почеркнул композитор.

По словам поэта, это одна из причин, почему ему не понравился клип на популярную песню. Другой причиной он назвал невысокое качество монтажа и съемок, которые проходили в кафе "Метелица" на Арбате.