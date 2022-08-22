Глава Кузбасса Сергей Цивилев: «Фермерский фестиваль «СВОЕ» - это хорошая возможность найти новых покупателей»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кемерове 20 и 21 августа прошел фестиваль фермерской еды «СВОЕ». Свою продукцию на нем представили 100 фермеров из Кузбасса и соседних регионов. Участниками выставки стали малые и микропредприятия, продукты которых не продаются в сетевых магазинах.

«Мы уделяем большое внимание поддержке малого бизнеса, в том числе в сфере сельского хозяйства, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Именно фермеры вносят значимый вклад в рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, а значит, и в продовольственную обеспеченность Кузбасса. Кроме того, они создают рабочие места, активно участвуют в социальной жизни, развивают собственные бренды. Фестиваль «СВОЕ» - это хорошая возможность найти новых покупателей, повысить узнаваемость продукции своего бренда».

Фестиваль «Свое» прошел в регионе впервые в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного губернатором Сергеем Цивилевым и руководством «Россельхозбанка» на Восточном экономическом форуме в 2021 году.