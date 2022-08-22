Губернатор Василий Орлов: «Заслуженные работники образования Амурской области получат единовременные и пожизненные выплаты»

В Приамурье по инициативе губернатора учредили звание «Заслуженный работник образования Амурской области». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приамурье с этого года будут отмечать самых лучших и опытных педагогов региона. Звание «Заслуженный работник образования Амурской области» учреждено по инициативе губернатора Василия Орлова. Глава региона подчеркнул, что лауреаты новой премии будут получать пожизненные выплаты из областного бюджета.

Выбирать заслуженных работников системы образования Амурской области будут раз в год. Имена первых десяти обладателей звания будут известны накануне Дня учителя.

«Заслуженные работники образования Амурской области получат два вида выплат. Размер первых – 10 тысяч рублей, эта сумма будет предоставляться единовременно. Еще по три тысячи будут начисляться каждый месяц пожизненно при условии проживания в Амурской области, – рассказал Василий Орлов. - Внедряя новую меру поддержки, мы еще раз хотим подчеркнуть высокую степень значимости работы в системе образования. В преддверии Года педагога и наставника в 2023 году это особенно актуально».

Заслуги амурских учителей регулярно отмечаются на федеральном уровне. На сегодняшний день 1818 преподавателей из Приамурья имеют федеральные ведомственные награды и звания. Из них 20 человек получили государственные награды по Указу президента России. Три педагога Амурской стали обладателями почетного звания «Народный учитель Российской Федерации».