Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о "страшной зависимости" от мужа Павла Воли

Ляйсан Утяшева и Павел Воля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала журналистам, что "очень зависима" от своего супруга Павла Воли.

"В моей жизни есть человек, от которого я очень зависима, и эта зависимость мне страшно нравится. Это мой муж, - уточнила Утяшева в интервью журналу Hello. - Бывали ситуации, когда я загоралась каким-то предложением, а потом мы вместе обсуждали это, и в итоге я отказывалась".

По ее словам, Павел Воля всегда дает мудрые советы и умеет их аргументировать таким образом, чтобы гимнастка выбрала именно предложенное им решение того или иного вопроса.

Ляйсан Утяшева добавила, что супруг помогает увидеть ей не только положительные, но и отрицательные стороны участия в проекте и убедить спортсменку, что предложение принимать не стоит.

"Он меня, конечно, очень оберегает, ему не все равно, в каких проектах я участвую, с какими людьми работаю, кто меня окружает, - заключила Утяшева. - И мне кажется, это нормально, если мужчина любит женщину".

Напомним, Ляйсан Утяшева уже больше восьми лет замужем за Павлом Волей. Резидент Comedy Club после женитьбы остепенился и стал самым верным мужем и любящим отцом двоих детей.

Павел Воля не устает всячески демонстрировать свое уважение к Ляйсан Утяшевой. Он не раз признавался, что рядом с ним находится самая лучшая женщина на свете, ради которой он изменил своим былым принципам.

При этом юморист хоть и во всем поддерживает свою жену, но не согласен с тем, что она работает на износ. В итоге однажды он не выдержал, схватил восьмилетнего Роберта и шестилетнюю Софию в охапку и рванул прочь в провинцию, оставив свою слишком работящую супругу в Москве.