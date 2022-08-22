День государственного флага в Чебоксарах отметили флешмобом

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы РФ Алла Салаева, Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, члены Кабинета Министров, депутаты Государственного Совета ЧР и Чебоксарского городского собрания депутатов, представители администрации города Чебоксары, студенты, волонтеры, кадеты Чувашского кадетского корпуса им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова, а также общественные деятели.

Как отмечает Глава Чувашской Республики Олег Николаев, для всех россиян флаг – очень значимая составляющая, поэтому россиянина, патриота, невозможно ущемить или сбить со своего пути. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, российский автор и исполнитель песен, композитор, поэт, актёр Денис Майданов выразил свою солидарность с Олегом Николаевым, а также поздравил всех с этим праздником.

В 2022 году Государственному флагу России исполняется 353 года. Впервые триколор документально упоминался в 1669 году в указах царя Алексея Михайловича Романова. Тогда на воду был спущен парусный фрегат «Орел» и на его борту подняли этот флаг. Широкое распространение он получил уже при императоре Петре I.