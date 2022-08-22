Исполнительница убийства Дарьи Дугиной будет объявлена в международный розыск

Александр Дугин с дочкой Дарьей Дугиной в усадьбе Захарово на ежегодном музыкально-поэтическом фестивале «Традиция» Фото: из соцсетей

Гражданка Украины Наталья Вовк, которая является исполнительницей резонансного убийства в Подмосковье политолога и журналиста Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России. Информацию об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, скрывшаяся в Эстонии после исполнения убийства Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи», – сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых органах.

Дарья Дугина, дочь известного российского политолога, философа и общественного деятеля Александра Дугина, была убита 20 августа 2022 года - ее авто было взорвано в Московской области. По информации ФСБ РФ, убийство Дугиной было осуществлено украинскими спецслужбами.

Александр Дугин, по информации политолога Сергея Маркова, вскоре после убийства дочери был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, за Дугиным наблюдают медики. Никаких публичных заявлений после гибели Дарьи Дугин пока не делал.

Прощание с Дарьей Дугиной пройдет 23 августа нынешнего года, предполагается, что в этот же день состоятся похороны девушки.