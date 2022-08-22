Путин направил соболезнование семье погибшей Дарьи Дугиной

Путин направил соболезнование семье Дарьи Дугиной. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнование семье погибшей 20 августа журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник 22 августа.

Российский лидер назвал убийство Дугиной подлым и жестким преступлением.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым», - сказано в телеграмме.

Президент отметил, что Дарья Дугина была настоящим патриотом России.

«Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», - написал Путин в телеграмме.

Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа, в ее автомобиль было подложено взрывное устройство, которое сработало вскоре после того, как журналистка выехала с музыкально-поэтического фестиваля «Традиция», где была почетным гостем. Хроника гибели Дарьи Дугиной восстановлена здесь на KP.RU.

Прощание с Дарьей Дугиной пройдет 23 августа в телецентре «Останкино».

Кому выгодна расправа с дочерью идеолога «Русского мира» Александра Дугина, в кого на самом деле целились преступники и за что убили Дарью Дугину - отвечаем на пять главных вопросов здесь на KP.RU.