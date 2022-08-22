Совет Госдумы подготовит специальное заявление Совета Думы по Украине 25 августа 2022

Совет Госдумы планирует принять специальное заявление по Украине в четверг 25 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет российской Госдумы подготовит специальное заявление по ситуации на Украине. Заявление будет принято на внеочередном Совете Госдумы, который назначен на 21 августа. Об этом в понедельник 22 августа сообщил Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия – За правду».

Политик заявил, что заявление будет «жестким».

«Примерно в 15:00 мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление», - сказал Миронов, общаясь с журналистами после совещания спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями фракций.

Миронов добавил, что послание будет адресовано Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям.

Пресс-служба Госдумы сообщила, что на совещании Володина с руководителями фракций обсуждалось предложение Геннадия Зюганова о проведении внеочередного заседания Совета Государственной Думы, на котором будет рассмотрен вопрос об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима.

«Принято решение провести Совет Госдумы 25 августа», - сказано в сообщении пресс-службы Государственной думы.