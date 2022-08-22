«Газпром» дал «Молдовагазу» отсрочку с авансовым платежом за газ до 1 сентября 2022 года

Газпром согласился отсрочить "Молдовагазу" выплату авансового платежа. Фото: REUTERS

«Молдовагаз» получил отсрочку по авансовому платежу за августовские поставки российского газа. Об этом сообщает в понедельник 22 августа пресс-служба «Газпрома».

Сообщается, что молдавский регулятор не выполнил контрактные обязательства перед «Газпромом», не оплатив в срок аванс за поставки газа в августе 2022 года и обратился к «Газпрому» с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года.

«Газпром» принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой», - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что «Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить платежи за август и сентябрь 2022 года. Молдавская сторона обязуется оплатить поставляемый газ в конце четвертого квартала.

Тем временем «Молдовагаз» отключил от сетей более 2 тысяч должников в условиях энергокризиса. Компания заявила, что такие меры помогут не увеличивать долг перед «Газпромом».