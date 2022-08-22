Польша потребовала от всех стран ЕС прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Польша требует от ЕС прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша требует, чтобы все страны ЕС прекратили выдавать россиянам шенгенские визы. Об этом в понедельник 22 августа заявил министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.

Министр отметил, что Польша ограничила выдачу виз гражданам РФ на 80 процентов, такая ситуация длится уже несколько месяцев.

«Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей. Это узкая группа», - сказал Шинковский вель Сенк в эфире Польского радио, добавив, что Польша требует ввести такую же практику на уровне Евросоюза.

Ранее Латвия на неопределенный срок прекратила выдавать россиянам визы. Визу выдадут только тем, кто едет на похороны близких родственников.

Также сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос выдачи шенгенских виз россиянам на неформальной встрече, которая состоится в Праге 30-31 августа 2022 года.

Тем временем в Германии заявили, что призыв Зеленского не выдавать шенгенские визы россиянам расколол Европу.