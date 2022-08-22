В Самарской области начали строить логистический центр Wildberries, который обеспечит работой 5000 человек

Дан старт строительству нового логистического центра. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области дан старт строительству логистического центра Wildberries. Его площадь составит 100 тыс кв.м., его возведение позволит обеспечить работой 5000 человек. Но уже сейчас губернатор Дмитрий Азаров и основатель компании Татьяна Бакальчук достигли договоренности о двукратном расширении проекта. Таким образом, число рабочих мест может вырасти до 10 тысяч.

– Создание новых рабочих мест – это крайне важная задача в нынешних условиях, когда наша страна сталкивается с несправедливыми санкциями, которые наносят определенные удары по нашему высокоразвитому экономическому и промышленному региону. Мы расширяем инженерную и транспортную инфраструктуру, привлекаем инвестиции, создавая возможности. Расчетная реализация проекта – конец 2023 года, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, говоря о важности проекта. И уточнил, что в планах – запустить логистический центр еще раньше намеченного срока.

Важно не только создание рабочих мест: наличие собственного логистического центра поможет ускорить доставку товара до потребителя и даст новым предпринимателям возможности для сотрудничества с крупнейшим маркетплейсом страны.

- Размещение на самарской земле логистического центра крупнейшей компании, которая сегодня работает в сфере электронных продаж в России, – это упрощение процедур доступа на мировые рынки для наших предпринимателей, - подчеркнул Дмитрий Азаров. Он напомнил, что решение о создании такого центра было принято на ПМЭФ. Для его размещения были предложены несколько площадок, но был выбран самый подходящий с точки зрения транспортной доступности, а также обеспеченности инфраструктурой и трудовыми ресурсами вариант в индустриальном парке «Новосемейкино».