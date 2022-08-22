В Ленинградской области День флага России будет отмечаться в исторических крепостях

В Выборге на Смоляном Мысу развернули 60-метровый флаг. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

В Ленинградской области появилась новая традиция: с этого года День российского флага будет отмечаться в старинных крепостях. Об этом в своем Telegram-канале 22 августа сообщил губернатор Александр Дрозденко.

- День флага России в Ленобласти с нынешнего года будет проходить в знаменитых исторических крепостях. Пионером традиции стал Выборг. Город принимает молодежные делегации из всех районов области. Хочу, чтобы ребята хорошо знали область и гордились ею и нашей Россией, - написал Александр Дрозденко.

Праздник в честь Дня государственного флага России прошел у стен средневекового Выборгского замка. Российский триколор подняли на исторической башне Олафа. Вместе с губернатором региона в торжественной церемонии приняли участие волонтеры общественного движения «Команда 47». Глава области поздравил земляков с праздником и отметил, что ленинградцы всегда отличались отзывчивостью и заботой о ближних.

«У каждого государства есть три символа - герб, флаг и гимн. Государство сильно тогда, когда каждый гражданин каждый житель гордится этими символами, знает текст гимна и с гордостью его поет. Мы любим свою страну, мы гордимся своей страной, мы хотим жить в своей стране, мы верим своей стране. Есть такое понятие семья Ленинградская. Это забота о детях, уважение к старикам и помощь друг к другу. С праздником, с Днём флага России!» - поздравил ленинградцев Александр Дрозденко.

Во время праздника прошла церемония посвящения школьников Ленинградской области в ряды «Юнармии». Александр Дрозденко и начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека приняли торжественную клятву юнармейцев. Кроме того, глава региона вручил паспорта молодым гражданам России.

Одним из самых ярких моментов праздника стал праздничный концерт. Перед жителями и гостями Выборга выступили победительница шоу «Голос. Дети» Олеся Казаченко, юные артисты из Ленинграда, а также цирковой коллектив «Арлекин» из подшефного города Енакиево Донецкой Народной Республики.

Триколор в этот день развевался не только на башне Выборгского замка. Волонтеры развернули на Смоляном Мысу 60-метровое трехцветное полотнище. В акватории прошло водное шоу с участием профессиональных спортсменов на водных скутерах с флагами России и флайбордов. А в небе над городом пролетел вертолет с триколором.

В завершение праздника губернатор Александр Дрозденко вместе с жителями Выборга высадил дубы на аллее возле памятника Петру I.