В Севастополе ПВО сбила беспилотник на большой высоте

Над Севастополем на большой высоте сбили беспилотник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Севастополе система ПВО сбила объект на большой высоте в понедельник 22 августа. По предварительной информации, это беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам губернатора, объект был сбит на большой высоте.

«В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно - снова беспилотник», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие, заверив, что город надежно защищен.

Напомним, утром 31 июля стало известно, что в Севастополе произошел взрыв на территории штаба Черноморского флота. По данным губернатора города Михаила Развожаева, удар был нанесен украинским дроном. Пять сотрудников штаба были ранены.

Также сообщалось, что в Севастополе сбитый беспилотник загорелся на крыше штаба Черноморского флота утром 20 августа.