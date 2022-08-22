В Севастополе ПВО сбила беспилотник на большой высоте

Над Севастополем на большой высоте сбили беспилотник.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Севастополе система ПВО сбила объект на большой высоте в понедельник 22 августа. По предварительной информации, это беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По словам губернатора, объект был сбит на большой высоте.
«В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно - снова беспилотник», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие, заверив, что город надежно защищен.
Напомним, утром 31 июля стало известно, что в Севастополе произошел взрыв на территории штаба Черноморского флота. По данным губернатора города Михаила Развожаева, удар был нанесен украинским дроном. Пять сотрудников штаба были ранены.
Также сообщалось, что в Севастополе сбитый беспилотник загорелся на крыше штаба Черноморского флота утром 20 августа.