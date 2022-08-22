Стало известно, как собрать ребенка в школу и сэкономить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До начала учебного года меньше двух недель. В это время родители обычно делятся на две категории: те, кто давно уже собрал ребенка к школе, закупив все необходимое и тех, кто только сейчас возвращаются с дач и поездок и готовятся к покупкам. О том, как моно сэкономить на сборах чада в школу, рассказал эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру." Максим Соколов.

По словам специалиста, сейчас сложно однозначно сказать, что из товаров стало дешевле, поскольку слишком сильно различаются цены на школьных базарах в разных уголках России. Об этом пишет Газета.Ru.

- Рекомендуем сначала собрать корзину в интернет-магазине, а потом заглянуть на ближайший школьный развал и сравнить цены по конкретным позициям, - советует Соколов.

Также он напомнил родителям, что иметь запас школьных расходников - карандашей, ручек, тетрадей - очень удобно. Но если смотреть на это с точки зрения экономии, то в складах канцелярии нет смысла. Все дело в том, что большой ассортимент школьных предметов как правило доступен в магазинах круглый год.

- Если мы говорим о школьниках младших классов, то важно учитывать, что яркие интересные обложки будут отвлекать ребенка от того, что происходит в классе. Не случайно и психологи и учителя рекомендуют покупать тетради с однотонными обложками ...Но чтобы порадовать ребенка, можно купить буквально парочку ярких тетрадей, - добавил эксперт.

Что касается средней или старшей школе, то тут родители могут предложить подростку купить тетради не дороже какой-то определенной стоимости, либо установить общую сумму, на которую школьнику может сам выбрать себе тетради.

- Если ваш ребенок идет не в первый класс, возможно, в его столе остались еще несколько тетрадей и ручек, а прошлогодний портфель еще не износился критически. В таком случае есть смысл подождать пару недель и купить все после спада ажиотажа, - считает Соколов.

Ранее ФАН писал о психологической подготовке первоклассников к школе. Педагоги и психологи объяснили, что в 6-7 лет у ребенка часто начинает проявляться конфликтность, капризность, желание все сделать по-своему. Причина в качественном скачке психического развития. Кроме того, стоит помнить, что все дети приходят в школу с разным уровнем подготовки. Кто-то уже бегло читает. Другие не знают даже алфавит.