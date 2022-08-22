WT: ржавые военные корабли бросают тень на имидж американских ВМС

Американские военные корабли стремительно пожирает коррозия. Фото: REUTERS

Военно-морской флот США стремительно ржавеет, это стало серьезной проблемой для американской армии и ее имиджа. Об этом пишет The Washington Times.

«Ржавчина выигрывает эту войну», - пишет автор публикации Майк Гленн, отметив, что ржавчина наносит серьезный ущерб кораблям, делает их более заметными в море и бросает тень на имидж американской армии.

Издание приводит мнение экспертов, что ржавчина снижает прочность корабля на треть. Эксперты также объяснили стремительное ржавение американских военных кораблей деятельностью экоактивистов, которые выступают против опасных для окружающей среды методов профилактики ржавчины и последствиями пандемии.

Ранее американские СМИ сообщили, что армия США испытывает дефицит новобранцев после фиаско в Афганистане. Вооруженные силы Соединенных Штатов сократились на 12 тысяч человек.

В июне сообщалось, что два воздушных судна армии США разбились в Калифорнии за два дня.