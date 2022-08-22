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Политика22 августа 2022 16:42

Гутерриш назвал риск ядерного конфликта «самым серьезным» за последние десятилетия

Генсек ООН призвал обладающие ядерным оружием страны не применять его первыми
Мария ПАВЛОВА
Генсек ООН Гутерриш заявил о повышенной опасности ядерного конфликта.

Генсек ООН Гутерриш заявил о повышенной опасности ядерного конфликта.

Фото: REUTERS

Риск ядерного конфликта на сегодняшний день является самым серьезным за последние несколько десятилетий. Об этом заявил в понедельник 22 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН.

«Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия», - сказал Гутерриш, призвав страны, обладающие ядерным оружием, взять на себя обязательство не применять его первыми.

Гутерриш заявил о необходимости для всех стран подтвердить приверженность свободному от ядерных вооружений миру отметил, что гонка ядерных вооружений должна быть прекращена раз и навсегда.

Напомним, Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС по повестке «угрозы международному миру и безопасности».

Ранее американский эксперт рассказал, почему от российского тактического ядерного оружия генералов НАТО бросает в пот.