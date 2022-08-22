В Самарской области в День флага России создали триколор из камня

На горе появился российский флаг из камней. Фото: правительство Самарской области

В День флага России в Самарской области выложили триколор из камня. В патриотической акции принял участие и губернатор региона Дмитрий Азаров. Инициаторами стали представители студотрядов губернии.Вместе с коллегами из других молодежных объединений они выложили на горе в Красноярском районе, на въезде в Самару, огромный флаг и гигантские буквы Z и V. Затем камни покрасили в цвет триколора. Участники акции уверены, что арт-объект станет символом поддержки жителями Самарской области воинов, защищающих Отечество в ходе специальной военной операции на Украине.

- Проект, который вы представили и реализовали, в наши дни найдет отклик у каждого, кому не все равно, что происходит в нашей стране, как мы отстаиваем свою независимость, суверенитет, как мы достигаем новых побед под российским флагом, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, приветствуя участников акции.

Он подчеркнул, что сегодня под флагом России совершаются победы в науке и культуре, спорте и под ним идет освобождение Донбасса от нацизма. При этом вместе с защитниками Отечества отправляются на освобожденные территории и волонтеры, которые помогают восстанавливать мирную жизнь, везут гуманитарную помощь.

- То, что вы столь бережно, уважительно, с настоящей любовью относитесь к символам России, говорит о том, что вы с такой же любовью относитесь к нашей великой необъятной и прекрасной Родине – России. Я хочу поблагодарить вас за ваш патриотизм, за ваш креатив, за ваши идеи, которые вы воплощаете в жизнь, - выразил ребятам благодарность Дмитрий Азаров.

Сегодня самарская молодежь принимает активное участие в восстановлении мирной жизни в ЛНР и ДНР, помогает восстановить историческую память, занимается патриотическим воспитанием молодежи.