Кто будет новым премьером Великобритании, станет известно 5 сентября

Имя нового премьера Великобритании назовут 5 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания получит нового главу правительства после возвращения парламента с летних каникул. Имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября. Об этом заявил сопредседатель Консервативной партии Эндрю Стефенсон. В понедельник 22 августа Стефенсон направил депутатам и членам палаты лордов, представляющих тори, соответствующее письмо.

«Я рад подтвердить, что результаты будут объявлены в 12:30 в понедельник 5 сентября 2022 года в одном из центральных мест Вестминстера, просьба ко всем участникам занять свои места в 12:15», - цитирует сообщение телеканал Sky News.

Напомним, на место премьер-министра Великобритании претендуют министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший глава министерства финансов Риши Сунак.

Ожидается, что новый премьер заедет в резиденцию на Даунинг-стрит 6 сентября, а уже 7 сентября примет участие в традиционной сессии вопросов и ответов главы правительства в Палате общин британского парламента.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку.