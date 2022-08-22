Путин наградил посмертно Дарью Дугину Орденом Мужества. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину Орденом Мужества. Соответствующий указ российский лидер подписал в понедельник 22 августа.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну – корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», - сказано в тексте Указа. Документ опубликован на официальном сайте Кремля, он доступен здесь.

Ранее Владимир Путин направил соболезнование семье погибшей Дарьи Дугиной, назвав убийство журналистки подлым и жестоким преступлением.

Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа, в ее автомобиль было подложено взрывное устройство, которое сработало вскоре после того, как журналистка выехала с музыкально-поэтического фестиваля «Традиция», где была почетным гостем. Хроника гибели Дарьи Дугиной восстановлена здесь на KP.RU.

Прощание с Дарьей Дугиной пройдет 23 августа в телецентре «Останкино».