Аналитик Юшков раскрыл условие запуска "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Россия запустит "Северный поток-2" при определённых условиях.

В частности, это может произойти в случае заключения дополнительных долгосрочных контрактов, которые обеспечат длительную, а не разовую эксплуатацию газопровода. При этом эксперт добавил, что пока вероятность согласия Германия на подобные условия практически отсутствует. Об этом пишет Lenta.ru.

- Несмотря на критичную ситуацию, немцы пока не рассматривают сценарий запуска "Северного потока - 2" ... они слишком политизировали этот проект и оказались заложниками ситуации, - отметил аналитик. - Россия запустит газопровод только при наличии гарантий того, что он будет загружен в долгосрочной перспективе.

Накануне "Известия" сообщали, что в Германии не планируют ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2". По словам немецкого Мануэлы Швезиг, инфраструктуру, созданную для газопровода, будут использовать для подачи сжиженного природного газа,.

Тем временем RT сообщает, что зампред Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки выступил за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". По его словам, федеральный министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек должен сделать всё, чтобы у ФРГ было больше энергии.