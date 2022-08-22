Росатом подал к финской Fennovoima шесть исков на 3 млрд долларов

Росатом подал иск к расторгнувшей контракт финской компании на три миллиарда долларов. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Российская госкорпорация Росатом подала шесть исков к финской компании Fennovoima. Об этом сообщили в понедельник 22 августа в пресс-службе Росатома.

Сообщается, что общая сумма исков составляет три миллиарда долларов. Росатом начал процесс юридического разбирательства после одностороннего расторжения финской стороной контракта в мае 2022 года.

«Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию», - подчеркнули в пресс-службе Росатома.

В то же время финская энергокомпания Fennovoima подала в суд на «Росатом» из-за срыва проекта АЭС «Ханхикиви-1».

Напомним, контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» был подписан финской компанией Fennovoima Oy и АО «Русатом Энерго Интернешнл» (дочка Росатома) в декабре 2013 года. Изначально ввод в эксплуатацию был назначен на 2024 год.

Fennovoima заявила о расторжении контракта с Росатомом по строительству АЭС «Ханхикиви-1» в мае 2022 года.

В компании «Росатом» назвали непонятным решение финской Fennovoima расторгнуть контракт по АЭС «Ханхикиви-1» и заявили, что оставляют за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.