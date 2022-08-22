Украинские спецслужбы планировали убить именно Дарью Дугину, а не ее отца

Целью украинских спецслужб было убийство именно Дарьи Дугиной, ее отец не был мишенью, сообщили в правоохранительных органах. Фото: архив КП.

Украинские спецслужбы планировали убить именно Дарью Дугину. Ее отец, философ и общественный деятель Александр Дугин, не был их целью. Об этом в понедельник 22 августа пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства рассказал, что на стадии подготовки преступления злоумышленники инетресовались исключительно распорядком дня и привычками Дугиной, но не ее отца.

«Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки», - рассказал собеседник агентства, добавив, что, дистанционно приводя в действие взрывное устройство, преступники знали, что Дугина была за рулем одна.

«Отец не был целью убийц», - резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества. Погибшая журналистка награждена за мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа, в ее автомобиль было подложено взрывное устройство, которое сработало вскоре после того, как журналистка выехала с музыкально-поэтического фестиваля «Традиция», где была почетным гостем. Хроника гибели Дарьи Дугиной восстановлена здесь на KP.RU.

Прощание с Дарьей Дугиной пройдет 23 августа в телецентре «Останкино».