Илья Ковальчук и Павел Дацюк вместе с главой Тульской области Алексеем Дюминым открыл Кубок Губернатора по хоккею

Старт турниру дали глава Тульской области Алексей Дюмин, олимпийский чемпион Илья Ковальчук, олимпийский чемпион Павел Дацюк и президент федерации хоккея региона Александр Шамсутдинов. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Ледовом дворце Тулы сегодня открылся Кубок Губернатора Тульской области по хоккею. За победу в нем будут бороться восемь сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги: хозяйка турнира «Академия Михайлова», действующий обладатель Кубка Харламова «СКА-1946» из Санкт-Петербурга, обладатель Кубка Харламова-2021 московский «Динамо», «Красная Армия» (Москва), «Локо» (Ярославль), «Ирбис» (Казань), «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Алмаз» (Череповец).

Старт зрелищному спортивному состязанию дали глава Тульской области Алексей Дюмин, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Харламова Илья Ковальчук, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк и президент федерации хоккея Тульской области Александр Шамсутдинов.

Алексей Дюмин поздравил гостей Ледового дворца с Днем государственного флага России, который отмечается 22 августа. Глава области подчеркнул, что российский триколор объединяет патриотов своей страны, вдохновляет людей на успехи в работе и победы в спорте. По словам губернатора, регион проделал большую работу для того, чтобы хоккей в Тульской области вышел на качественно новый уровень.

За победу будут бороться восемь сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

- Любите хоккей, играйте в хоккей и болейте за наших ребят! – призвал Алексей Дюмин.

Илья Ковальчук и Павел Дацюк вышли на лед и провели мастер-класс для начинающих хоккеистов. Знаменитые спортсмены поделились своими профессиональными секретами с 40 воспитанниками четырех региональных команд. В конце занятия олимпийские чемпионы сфотографировались с ребятами на память и раздали автографы.

Напомним, Кубок Губернатора Тульской области проходит в регионе в третий раз. В этом году матчи проведут в двух городах - в Туле и Новомосковске. Билеты на игры среди зрителей распространяются бесплатно. Отборочные матчи состоятся 22 - 24 августа. Команды разделят на две группы. 25 и 26 августа болельщики будут наблюдать за полуфинальными встречами. А 26 августа самые сильные команды встретятся на льду в состязании за Кубок Губернатора Тульской области.