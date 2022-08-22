ООН призвала к расследованию гибели Дарьи Дугиной

В ООН призвали расследовать убийство Дарьи Дугиной. Фото: Архив КП.

В Организации Объединенных Наций призывали к тщательному расследованию гибели журналистки Дарьи Дугиной и установлению фактов, стоящих за этой трагедией. Такое заявление сделал официальный представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

«Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной», - сказал Дюжаррик в понедельник 22 августа.

Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа, в ее автомобиль было подложено взрывное устройство, которое сработало вскоре после того, как журналистка выехала с музыкально-поэтического фестиваля «Традиция», где была почетным гостем. Хроника гибели Дарьи Дугиной восстановлена здесь на KP.RU.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что украинские спецслужбы планировали убить именно Дарью Дугину, а не ее отца. Злоумышленники изучали распорядок и привычки только Дугиной.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества. Погибшая журналистка награждена за мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

Прощание с Дарьей Дугиной пройдет 23 августа в телецентре «Останкино».