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Политика22 августа 2022 18:25

Автор National Interest Маркс предрек поражение США при любом исходе спецоперации РФ на Украине

СМИ предсказывают стратегическое поражение США независимо от результатов конфликта на Украина
Мария ПАВЛОВА
Обозреватель Маркс предрек США поражение при любом исходе российской спецоперации на Украине.

Обозреватель Маркс предрек США поражение при любом исходе российской спецоперации на Украине.

Фото: REUTERS

Вашингтон потерпит поражение вне зависимости от того, каким будет исход российской спецоперации на Украине. Об этом пишет издание The National Interest.

Автор публикации Рамон Маркс отмечает, что лидеры России и Китая будут предпринимать совместные попытки сдерживания глобального лидерства США. Он допускает сближение Пекина и Москвы как стратегических союзников и обращает внимание на увеличение продаж российских энергоносителей в Индию.

Обозреватель отмечает, что антироссийские санкции обернулись серьезными проблемами для США.

«Энергетические санкции Запада в какой-то степени дали обратный эффект, вызвав инфляцию и перебои с поставками», - пишет Маркс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца.

Тем временем США и ЕС продолжают отменять антироссийские санкции: какие ограничения уже сняли и от каких еще могут отказаться.