Обозреватель Маркс предрек США поражение при любом исходе российской спецоперации на Украине.
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Вашингтон потерпит поражение вне зависимости от того, каким будет исход российской спецоперации на Украине. Об этом пишет издание The National Interest.
Автор публикации Рамон Маркс отмечает, что лидеры России и Китая будут предпринимать совместные попытки сдерживания глобального лидерства США. Он допускает сближение Пекина и Москвы как стратегических союзников и обращает внимание на увеличение продаж российских энергоносителей в Индию.
Обозреватель отмечает, что антироссийские санкции обернулись серьезными проблемами для США.
«Энергетические санкции Запада в какой-то степени дали обратный эффект, вызвав инфляцию и перебои с поставками», - пишет Маркс.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца.
Тем временем США и ЕС продолжают отменять антироссийские санкции: какие ограничения уже сняли и от каких еще могут отказаться.