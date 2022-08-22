Автор National Interest Маркс предрек поражение США при любом исходе спецоперации РФ на Украине

Обозреватель Маркс предрек США поражение при любом исходе российской спецоперации на Украине. Фото: REUTERS

Вашингтон потерпит поражение вне зависимости от того, каким будет исход российской спецоперации на Украине. Об этом пишет издание The National Interest.

Автор публикации Рамон Маркс отмечает, что лидеры России и Китая будут предпринимать совместные попытки сдерживания глобального лидерства США. Он допускает сближение Пекина и Москвы как стратегических союзников и обращает внимание на увеличение продаж российских энергоносителей в Индию.

Обозреватель отмечает, что антироссийские санкции обернулись серьезными проблемами для США.

«Энергетические санкции Запада в какой-то степени дали обратный эффект, вызвав инфляцию и перебои с поставками», - пишет Маркс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца.

Тем временем США и ЕС продолжают отменять антироссийские санкции: какие ограничения уже сняли и от каких еще могут отказаться.