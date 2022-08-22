Liberation: Франции грозит дефицит картошки, меда и молока

Во Франции готовятся к дефициту картошки, молока и меда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Францию ожидает дефицит картошки, молока и меда. Об этом пишет газета Liberation со ссылкой на представителей соответствующих отраслей, которые называют причиной грядущего дефицита засуху.

Глава Национального союза картофелеводов Жоффруа д'Эври допускает уменьшение объема производимого во Франции картофеля на треть. В этом случае 2022 год станет одним из худшим по урожайности за последние более чем 20 лет, отметил представитель отрасли.

«Несомненно, что продукции не хватит, чтобы удовлетворить весь спрос», - резюмировал д'Эври.

Председатель национальной федерации производителей молока (FNPL) Тьерри Рокфей заявил, что надои снизились на 20 процентов из-за выгорания травы и малоподвижности коров в жаркую погоду, а глава союза французских пчеловодов Кристиан Пон заявил, что наступил «черный год» для отрасли.

Напомним, Европу постигла самая жесточайшая засуха за столетия: высохли реки, гибнет урожай, не охлаждаются ядерные реакторы. Последствия от засухи для экономики Европы будут катастрофическими, предрекают эксперты.

Ранее сообщалось, что более ста коммун Франции остались без питьевой воды из-за засухи.