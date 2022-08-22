Что скрывает Си Цзиньпин: стало известно, о чем говорят жесты политика

Председатель КНР Си Цзиньпин выглядит одним из самых загадочных политиков со скрытой внутренней силой и волей. Профайлер и социальный психолог Михаил Касаткин раскрыл, о чем говорят жесты политика.

Эксперт специально для "Пятого канала" проанализировал некоторые из поз и жестов Си Цзиньпина и вот, на каких из них он обратил внимание.

Си Цзиньпин, в отличии от европейских коллег, не отличается демонстративностью. Его жесты лаконичны, будто он старается делать как можно меньше движений. Внешне он производит впечатления крайне спокойного человека, в том числе из-за неподвижной мимики.

- Вопреки ожиданиям, мы видим жесты осторожности и сдержанности - руки сложены, движения спокойные, позы закрытые. Эти сигналы показывают, что человек себе на уме, у него свои интересы, - отмечает эксперт.

Сложены в молитве руки свидетельствуют о выражении благодарности и солидарности с присутствующими. А сцепленные пальцы рук могут указывать, что человек что-то скрывает, либо выжидает момент, чтобы перестраховаться перед ответом.

Еще психолог отметил, что если политик приветствует кого-то, прижав локоть к телу, то это говорит о желании контролировать дистанцию. Кроме того, это означает, что он дорожит своими привилегиями и не готов проявлять симпатию, не присмотревшись к собеседнику.

Что касается агрессивных жестов, то одним из таких является поднятый вверх кулак. Этот жест глава КНР использует, чтобы сплотить вокруг себя народ с призывом решить какую-то важную задачу.

Жесты играют важную роль не только в политике, но и в привычном общении. Так, RT рассказывал про случай, когда российский лидер Владимир Путин жестом остановил сотрудника ФСО для того, чтобы пообщаться с петербуржцами. Граждане пришли на Пискарёвское кладбище, где президент пожал руки некоторым из присутствовавших. Особое внимание Путина привлекла маленькая девочка, к которой он отдельно подошел поздороваться.