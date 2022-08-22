Тест на наркотики у премьера Финляндии Марин показал отрицательный результат

Санна Марин сдала тест на наркотики, он показал отрицательный результат. Фото: REUTERS

Тест на наркотики, который сдала премьер-министр Финляндии Санна Марин, показал отрицательные результаты. Об этом сообщает в понедельник 22 августа финский телеканал Yle.

Марин сдала тест в пятницу 19 августа, результаты были получены сегодня, сообщает телеканал, уточнив, что премьер-министр оплатила процедуру из личных средств.

Напомним, премьер-министр Финляндии оскандалилась из-за слитого в сеть горячего видео с частной вечеринки. Зажигательные танцы Санны Марин вызвали вопросы у ее политических оппонентов, а из-за слышных на заднем плане неоднозначно истолкованных возгласов главу правительства заподозрили в употреблении наркотиков.

После скандальных видео с вечеринки премьер-министр сдала тест на наркотики и заявила, что не употребляла психоактивные вещества даже в подростковом возрасте.