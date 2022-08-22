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Политика22 августа 2022 19:42

Тест на наркотики у премьера Финляндии Марин показал отрицательный результат

Премьер-министр Финляндии сдала тест на наркотики после скандальной вечеринки
Мария ПАВЛОВА
Санна Марин сдала тест на наркотики, он показал отрицательный результат.

Санна Марин сдала тест на наркотики, он показал отрицательный результат.

Фото: REUTERS

Тест на наркотики, который сдала премьер-министр Финляндии Санна Марин, показал отрицательные результаты. Об этом сообщает в понедельник 22 августа финский телеканал Yle.

Марин сдала тест в пятницу 19 августа, результаты были получены сегодня, сообщает телеканал, уточнив, что премьер-министр оплатила процедуру из личных средств.

Напомним, премьер-министр Финляндии оскандалилась из-за слитого в сеть горячего видео с частной вечеринки. Зажигательные танцы Санны Марин вызвали вопросы у ее политических оппонентов, а из-за слышных на заднем плане неоднозначно истолкованных возгласов главу правительства заподозрили в употреблении наркотиков.

После скандальных видео с вечеринки премьер-министр сдала тест на наркотики и заявила, что не употребляла психоактивные вещества даже в подростковом возрасте.