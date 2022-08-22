"В ЦРУ знают, что Украина проиграет": американский полковник назвал иллюзией сообщения о "скорой победе Киева" Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение.

"В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации", - сказал он в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Как отметил американский полковник, все, что пишут в западных СМИ о "победе Украины", — это "иллюзия, которой не существует в реальности".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. "Много раз говорили, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. На самом деле так оно и есть! Вот в чем квинтэссенция происходящих событий", - отмечал российский лидер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.