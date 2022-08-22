Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel объявил об уходе из России с 1 октября 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из крупнейших сервисов аудио- и электронных книг Storytel сообщил, что уходит с российского рынка с 1 октября 2022 года. Об этом в понедельник, 22 августа, пишут «Известия».

"Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным", — говорится в сообщении, которое получили пользователи сервиса.

Пользователям, ранее оплатившим подписку на несколько месяцев, вернут деньги за неиспользованный период.

О том, что шведский онлайн-сервис аудиокниг Storytel временно приостанавливает все свои операции на территории России из-за событий на Украине стало известно в начале марта 2022 года. Тогда уточнялось, что на данный момент работа приостановлена, однако сервис будет оставаться доступным текущим подписчикам.

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