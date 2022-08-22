Московский суд оправдал фигурантов дела о хищении 1 миллиарда рублей у Росавиации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мещанский суд Москвы оправдал главу Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко и председателя коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева.

"Оправданы в связи с отсутствием в действиях подсудимых состава преступления", — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря суда.

Фигурантам вменялось покушение на особо крупное мошенничество и пособничество мошенничеству.

Напомним, в 2019 году в Москве арестовали главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко. Его обвиняли в хищении 1 млрд рублей при заключении договора с адвокатской коллегией. Следствие полагало, что в 2008 году глава коллегии адвокатов, используя связи в Росавиации, завысил стоимость услуг для подготовки конкурсной документации. Позже был заключен договор между госкорпорацией и коллегией. По материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").